بالفيديو.. شعبة المخابز: حملات رقابة وعقوبات رادعة على المخابز بشأن أسعار الخبز

كشف خالد فكري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بغرفة القاهرة، خطة الشعبة للسيطرة على عملية الضبط والرقابة على أسعار العيش في الأفران والمخابز، موضحًا أن هناك حملات رقابية كبيرة مكونة من مفتشين التموين على كافة المخابز على مستوى المحافظات، وتوجد عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس.

وأضاف خالد فكري خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراقبة كافة أسعار العيش على المخابز التي تبيع الخبز السياحي، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع المخابز فقط، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

وتابع متحدث شعبة المخابز: الدقيق الشعبي بس اللي سعره نزل، ومش كل أنواع الدقيق نزلت أسعارها، لأن فيه أنواع من الدقيق سعرها بتخطى الـ 31 ألف جنيه وهذا المستخدم في إنتاج العيش الأفرنجي».

وأردف خالد فكري: لن يكون هناك رقابة أو تحكم في أسعار "رغيف السن"، لأن التوجيه الوزاري نص على رغيف الخبز السياحي مع رغيف الفينو فقط.

