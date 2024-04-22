بالأسماء.. إصابة 15 شخصا بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الصحراوي بالكيلو 122 بنطاق مركز شرط وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الصحراوي بالكيلو 122 اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

والمصابين هم كل من:" ا.ع، 25 عامًا، ا.م، 27 عامًا، ع.س، 73 عامًا، م.ن، 21 عامًا، ح.ع، 41 عامًا، ش.ع، 77 عامًا، م.ز، 69 عامًا، م.ح، 36 عامًا، ر.ن، 62 عامًا، ف.ا، 60 عامًا، ا.ج، 37 عامًا، ا.ج، 32 عامًا، خ.م، 55 عامًا، س.خ، 4 سنوات، ف.خ، عامان"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.