بماسورة بلاستيكية.. بائع يقتل ابنه في الجيزة والسبب قارورة مياه

لاتزال الجريمة الأسرية تتصدر المشهد في أخبار الحوادث، حيث يستمر العنف ضد الأطفال من الأب، الذي يري بأن العنف هو الطريقة الوحيدة لتقويم سلوك أبنائه فيلجأ للتعدي عليهم بالضرب فتحدث الفاجعة ويقتل ابنه ضربا ويتحول المنزل الذي شهد الفرحة بقدوم الطفل إليه إلي مسرح جريمة المتهم فيه أب والمجني عليه ابن لا ذنب اقترفته يداه سوي بطش الأب الذي اعتقد بأن التربية في العنف تجاه أبنائه.

هناك في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة نفذ بائع متجول جريمة شنعاء تجاه نجله الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بأن انهال عليه ضربا بماسورة بلاستيكية حتي الموت بسبب عدم قيام الطفل بملء قارورة المياه لنهايتها كما طلب منه والده، حيث طلب الأب من ابنه النزول وملء قارورة المياه وعند عودة الابن وجد الأب أن القارورة غير ممتلئة حتي نهايتها فقام بالتعدي بالضرب على ابنه الذي لم يتحمل جسده النحيل وصلة الضرب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بضرب والده.

حمل الأب جثة نجله ولم يكن يعلم بوفاته وظنا منه بأنه قد أغمي عليه فقط وتحرك بها نحو مستشفى أوسيم لإنقاذه ولكن هناك فوجئ بخبر وفاة نجله حاول جاهدا الهروب بجريمته وتمالك أعصابه وادعاء سقوطه ولكن مفتش الصحة كذب رؤيته ليخر الأب باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث وأنه أنهي حياة نجله بسبب قارورة المياه.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة المباحث إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل 9 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء والده سقوطه من علو على غير الحقيقة وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع والده وبمواجهته بتقرير مفتش الصحة والذي أفاد بوجود شبهة جنائية في الواقعة اعترف الأب بارتكاب الواقعة بقصد تأديب نجله عقب طلبه منه ملء زجاجة مياه وعقب عودته فوجيء بعدم ملئها حتي نهايتها فقام بالتعدي عليه بماسورة بلاستيكية وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.