جامعة أسيوط تشارك في فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

تشارك جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة في فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٨ أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تشارك بمجموعة كبيرة من الأعمال، والأنشطة الطلابية في مختلف المجالات؛ الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، وعدد من الندوات التثقيفية، وعروض مسرحية وموسيقية، مؤكدا على أهمية مشاركة الجامعة فى هذة الفعالية، دعماً للأنشطة الطلابية، وتأكيداً على دورها الحيوى فى بناء شخصية الطلاب، وتطوير مهاراتهم، واكتسابهم مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة.

وخلال الافتتاح، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمامه بدعم ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية في جميع جامعات ومدارس المحافظة، وحرصه على تشجيعهم ودعم مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدًا حرصه على حضور هذه الفعاليات التي تنمي روح التعاون والعمل الجماعي والولاء والانتماء لدى الطلاب، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الحدث ومتمنيًا لجميع المشاركين أسبوع ناجح وممتع.

ورحب الدكتور جمال تاج عبد الجابر، بالحضور في رحاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، مؤكدا حرص الجامعة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والتحالف بين جامعات الإقليم؛ لتحقق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والسداد، مشيداً بإهتمام القيادة السياسية بالشباب على جميع المستويات.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في كلمته التي ألقاها نيابة عن رؤساء الجامعات المشاركة، على أهمية هذا النشاط الذي يتم فيه استغلال طاقات شباب اليوم، وقادة المستقبل، وإكسابهم الخبرات، والمهارات المختلفة؛ وتنمية روح التنافس الشريف بين طلاب الجامعات والمدارس بالإقليم، في مختلف المسابقات، مشيراً إلى مشاركة الجامعة ضمن (١٠) جامعات، و(٧) مدارس بإقليم وسط الصعيد، في مختلف فعاليات الأسبوع.

وتضمنت الفعاليات؛ افتتاح المعرض العلمي والغذائي للأسبوع، الذي ضم (٥٤) مشروع، منها (٣٤) مشروع لطلاب الجامعات ، و(٢٠) مشروع لطلاب المدارس المشاركة، وشملت منتجات تكنولوجية، وأنظمة ذكية، ومنتجات غذائية باستخدام نوى البلح وقشر البيض.

وشملت الفعاليات عروض تعريفية عن الجامعات المشاركة، وتبادل دروع التكريم بين محافظ أسيوط، ونائب رئيس جامعة أسيوط، ورئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ورؤساء الجامعات والمعاهد المشاركة، ووكلاء وزارتي التعليم، والشباب والرياضة بأسيوط، ورئيس جهاز أسيوط الجديدة، ورئيس مجلس أمنائها، ونقيب المهندسين بأسيوط، و العميد محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية، كما تم تكريم مديري المدارس المشاركة بشهادات التقدير.

جدير بالذكر، حضر افتتاح الأسبوع، الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور أحمد سعيد عميد الكليه التكنولوجية المصرية الألمانية، والدكتور عادل حلمي عميد المعهد العربي لتكنولوجيا الاتصالات، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وحشد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووكلاء وزارتي التعليم والشباب والرياضة بأسيوط، ومديري المدارس المشاركة، وطلاب المدارس والجامعات المشاركة.