أول تعليق من الأهلي على أزمة دوري الشباب: نحن الأبطال وليس لنا علاقة بمباراة إنبي والمصري

أعلن النادي الأهلي تتويج فريق الشباب بالنادي مواليد 2003 بلقب دوري الجمهورية، عقب نهاية مباراة الفريق ضد إنبي بنتيجة 4-3 لصالح الفريق البترولي.

واحتفل لاعبو الأهلي وإنبي بفوز كل فريق منهما بلقب الدوري بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط مع نهاية الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للبطولة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورا من احتفال لاعبي الفريق باللقب رغم الخسارة من إنبي وعلق عليه: نهاية المباراة الأهلي 3 - إنبي 4

بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة فارق الأهداف يرجح كفة فريقنا كبطل لدوري الجمهورية للشباب.

في المقابل علق مصدر داخل الأهلي على أزمة دوري الجمهورية 2003، وتتويج الفريق بالبطولة بعد الخسارة أمام فريق إنبي برباعية مقابل 3 أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد.

وقال المصدر: نحن أبطال دوري الجمهورية بالمواجهات المباشرة، وليس لنا أي دخل بأزمة إنبي والمصري البورسعيدي.

وتابع: نحتفل ببطولة دوري الجمهورية مواليد 2003 بفارق المواجهات المباشرة، أما عن احتفال نادي إنبي بالفوز وأزمة اللاعب المزور أمر ليس لنا أي دخل به.

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أعلن أن ناديه تقدم بشكوى إلى النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بسبب تجاهل مسؤولي اتحاد الكرة حسم نتيجة مباراة إنبي والمصري في دوري الجمهورية.



