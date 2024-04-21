بشرى وشيري عادل تتوجهان إلى السويد للمشاركة في مهرجان مالمو السينمائي.. صور

توجهت الفنانتين بشرى وشيري عادل إلى السويد للمشاركة في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الرابعة عشر، التي تقام في الفترة من يوم 22 إلى يوم 28 من شهر أبريل الجاري.

البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية يضم 26 فيلمًا منهم 12 فيلمًا طويلاً و14 فيلمًا قصيرًا، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول أجنبية.

يذكر أن بشرى عرض لها مؤخرا مسلسل "طبيبة شرعية" من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وأخر أعمال بشرى في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" الذي عرض نهاية موسم الصيف الماضي.

بينما شاركت الفنانة شيري عادل ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين” الذي عرض في رمضان الماضي، وجسدت دور ابنة حسن الصباح.