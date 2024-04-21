بالفيديو.. تكريم المونتيرة كاهنة عطية في مهرجان أسوان للمرأة

تحدثت المونتيرة كاهنة عطية عن دور الصناعة التونسية في ميدان السينما، مشيرةً إلى أنها كانت من بين رواد الطريق في تأسيس صناعة سينمائية هامة وكبيرة في تونس، وأعربت عن الفرحة الكبيرة التي سكنتها لتكريمها من قِبَل مهرجان دولي مرموق كمهرجان أسوان لسينما المرأة، حيث أكدت على تميز تونس بإنجابها لأسماء مرموقة في عالم السينما.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، افتتحت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برفقة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

يقام المهرجان خلال الفترة من 20 وحتى 25 أبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم، وتشارك الوزارة في المهرجان بعدد من الأفلام التنموية الخاصة ببرنامج وعى للتنمية المجتمعية، وكذلك معرض ديارنا الذي سيعرض عددا من المنتجات والمشغولات التراثية.



