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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. كريس وود يقود نوتينجهام فى مواجهة إيفرتون

نوتينجهام
نوتينجهام
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أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فوريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق نوتينجهام كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: نيكو ويليامس، موسى نياكاتيه، موريلو، أولا أينا.
خط الوسط: نيكولاس دومينغيز، دانيلو، جيوفاني ريينا، مورغان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.
خط الهجوم: كريس وود.
 

ويحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.

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