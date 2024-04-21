الدوري الإنجليزي.. كريس وود يقود نوتينجهام فى مواجهة إيفرتون

أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فوريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق نوتينجهام كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامس، موسى نياكاتيه، موريلو، أولا أينا.

خط الوسط: نيكولاس دومينغيز، دانيلو، جيوفاني ريينا، مورغان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: كريس وود.



ويحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.