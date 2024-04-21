وزير الدفاع اليوناني يؤكد حاجة بلاده إلى تطوير دفاعاتها الجوية عقب التطورات الإقليمية

أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أن بلاده بحاجة إلى مواصلة تطوير الدفاعات الجوية، بعد الحرب الأوكرانية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، اليوم الأحد، عن وزير الدفاع قوله - خلال مقابلة صحفية - إن "الحرب الأوكرانية والصراع الأخير في الشرق الأوسط جعله يدرك أن اليونان بحاجة إلى تطوير قبة دفاع جوي لحماية نفسها من الصواريخ والطائرات بدون طيار".

وأشار إلى أن "التدريبات الجوية المتعددة الجنسيات Iniochos 2024 التي شاركت فيها ثماني دول إلى جانب اليونان وهم قبرص وفرنسا والجبل الأسود وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة، ساعدت في تعزيز قدرات المشاركين".

بدورها، ذكرت السلطات المدنية والعسكرية اليونانية أنه على الرغم من مشاركة فرقاطة يونانية في البحر الأحمر، إلا أنها واثقة من أن اليونان ستتجنب الانجرار بعمق إلى صراع الشرق الأوسط الأوسع.