جوتيريش يحذر من وصول منطقة الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إن منطقة الشرق الأوسط باتت على حافة الهاوية، مشيرًا إلى التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، داعيًا إلى وقف دائرة الانتقام في المنطقة، وقال إن حادثة واحدة من إساءة التقدير أو سوء الفهم أو أي غلطة يمكن أن تؤدي إلى ما لا يمكن تصوره - صراع إقليمي واسع يعود بعواقب مدمرة على جميع المنخرطين فيه وبقية العالم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أدان الأمين العام، التصعيد المتمثل في الهجوم الواسع من إيران على إسرائيل قبل أيام، ثم الرد الإسرائيلي على إيران والهجوم على مدينة أصفهان، ومن قبله أيضا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الحالي.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أدان "جوتيريش" أيضًا أي أعمال انتقامية وناشد المجتمع الدولي العمل معا لمنع حدوث مزيد من التطورات التي قد تؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها وخارجها.