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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم الشابورة وسط رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء أمس السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت مصادر طبية في قطاع غزة، أن مواطنا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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