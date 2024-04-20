في غياب تريزيجيه.. طرابزون يتخطى قيصري سبور بالدوري التركي

تخطى فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، عقبة نظيره قيصري سبور بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب قادر هاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

غاب تريزيجيه عن مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور؛ بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى بحسب تصريحات طبيب النادي.

انتهى الشوط الأول، بتقدم رفاق تريزيجيه بهدف للا شئ، سجله إنيس ديستان في الدقيقة 24 من صناعة توماس مونيير.

في الشوط الثاني، أضاف الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يقلص مهدي بورابيا الفارق بهدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه 10 أهداف وصنع 4 آخرين مع طرابزون سبور في الدوري التركي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

بتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 55 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.