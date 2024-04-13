طبيب طرابزون سبور يكشف طبيعة إصابة تريزيجيه

كشف أحمد بشير، طبيب نادي طرابزون سبور التركي، اليوم السبت، طبيعة إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول بالنادي.

وتعرض تريزيجيه لإصابة خلال مباراة طرابزون سبور وسيفاس سبور، التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

وشعر تريزيجيه بآلام بين شوطي المباراة، ولم يكمل على إثرها اللقاء، الذي خسره طرابزون سبور بهدف للا شئ.

وأوضح أحمد بشير طبيب فريق طرابزون سبور، طبيعة إصابة تريزيجيه، من خلال بيان نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال بشير: «نتيجة الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي قد أفادت بأن تريزيجيه شعر بألم أثناء المباراة».

وأضاف طبيب طرابزون: «أظهرت النتيجة أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وسيبدأ على الفور في برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات».

وسجل تريزيجيه 10 أهداف مع طرابزون سبور في الموسم الجاري 2023-2024 في بطولة الدوري التركي، كما صنع 4 أهداف أخرى في 22 مباراة شارك بها.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة، بفارق 30 نقطة عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.