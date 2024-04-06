نبأ سار لـ«تريزيجيه» من الاتحاد التركي

قررت لحنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم السبت، تقليص عقوبة نادي طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بعد أعمال شغب جماهير النادي.

وكان طرابزون سبور، فرضت عليه عقوبة باللعب دون جماهيره لمدة 6 مباريات، بعدما اقتحم مشجعوه أرضية ملعب مباراة الفريق ضد فنربخشة في الدوري التركي واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي الفريق الضيف، التي خسرها رفاق تريزيجيه بنتيجة 3-2.

وأعلن الاتحاد التركي تقليص عقوبة طرابزون من 6 مباريات إلى 4، إضافة إلى تخفيض الغرامة التي فرضت على النادي إلى 14 ألف دولار.

ويقدم تريزيجيه مستويات رائعة مع طرابزون سبور في الموسم الحالي 2023-2024، حيث سجل 10 أهداف في الدوري التركي وصنع 4 آخرين.

ويحتل فريق طرابزون سبور، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة، خلف فنربخشة الوصيف بـ82 نقطة، بينما يتصدر الترتيب جالطا سراي وفي رصيده 84 نقطة.