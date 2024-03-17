اليوم.. مواجهة صعبة لـ«تريزيجيه» مع طرابزون سبور في الدوري التركي

يستقبل فريق طرابزون سبور، الذي يرتدي قميصه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره فنربخشة على ملعب بابارا بارك، في لقاء يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي، على أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويواصل تريزيجيه التألق مع طرابزون سبور في الفترة الأخيرة، حيث سجل هدفًا وصنع 2 آخرين في مباراة الجولة الماضية أمام فاتح قرة جمرك، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 مع تقديمه 4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة خاضها في الدوري التركي بالموسم الجاري 2023-2024.

وتعد مواجهة طرابزون سبور وفنربخشة، مهمة بالنسبة إلى تريزيجيه، الذي يتطلع لزيارة شباك أحد كبار الكرة التركية، كما إن هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين باعتبار أنها بين ثاني وثالث ترتيب المسابقة.

ويسعى تريزيجيه لتحقيق نتيجة إيجابية مع طرابزون سبور أمام فنربخشة، وكذا تسجيله لهدف أو أكثر قبل الانضمام لصفوف المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، لخوض الدورة الودية الرباعية التي تقام في مصر خلال الشهر الجاري.