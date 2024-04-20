اتحاد الناشرين العرب يحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.. الثلاثاء المقبل

يحتفل اتحاد الناشرين العرب باليوم العالمي للكتاب، وحقوق المؤلف، وذلك الثلاثاء المقبل 23 من إبريل 2024، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الذي يسلط الضوء على دور الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والتطوير، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ونشر اتحاد الناشئين العرب، بيانًا على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: "يرتبط اختيار يوم 23 إبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ ثقافي وأدبي مهم، حيث يحتفل به لتكريم إرث الكُتّاب والمؤلفين العالميين البارزين في التاريخ الأدبي، بما في ذلك ولادة ووفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وقد قامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) بتحديد يوم 23 إبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية".

وأضاف البيان: "الملكية الفكرية تمثل العمود الفقري للتقدم التكنولوجي والابتكار، وهي عامل أساسي في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التقدم الاقتصادي فهي تلعب دورًا حاسمًا في تشجيع الابتكار من خلال توفير الحوافز المناسبة للمبتكرين والمبتكرات لتطوير أفكارهم وتحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، وتشجع الاستثمارات طويلة الأجل في البحث والتطوير".

وتابع: "وباعتبار قطاع النشر يشكل جزءًا أساسيًّا من هذه الصناعات الإبداعية، حيث يلعب دورًا حيويًّا في نقل المعرفة والثقافة وتعزيز التواصل الإنساني فإن حماية الملكية الفكرية تكتسب أهمية بالغة لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي، حيث توفر للمؤلفين والناشرين الحماية القانونية لأعمالهم، مما يشجعهم على إنتاج المزيد من المحتوى القيّم والمبتكر".

وأردف: "وفي هذا السياق، يعدّ دور اتحاد الناشرين العرب من خلال لجنة الملكية الفكرية أساسيًّا في حماية حقوق المؤلفين والناشرين في العالم العربي، إذ يقوم بتوعيتهم بأهمية حقوق الملكية الفكرية والوسائل القانونية لحمايتها، كما يمثّل مصالح الناشرين أمام الجهات المختصة ويحارب المزوّرين، سواء في مجال التشريعات أو في التعامل مع حالات انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، كما يتبادل الاتحاد مع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الملكية الفكرية الخبرات والمعرفة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".

وجدد اتحاد الناشرين العرب، خلال البيان، التأكيد على أهمية ثقافة الاحترام ودعم الجهود لتوسيع نطاق تأثير حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، ويدعو دور النشر العربية للاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين، وذلك من خلال القيام بإعلانات وافتتاحيات خاصة على واجهات المكتبات والمواقع الإلكترونية وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة مختارة من الكتب، ابتداءً من يوم 23 إبريل وحتى 30 إبريل، وذلك لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة والمشاركة في الفعاليات الثقافية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

وناشد اتحاد الناشرين العرب، الحكومات العربية لنشر الوعي بأهمية احترام الملكية الفكرية لتحقيق التطور الثقافي والاقتصادي في المنطقة، ولحماية حقوق المبتكرين والمؤلفين وتشجيع المزيد من الابتكار والإبداع كما نحث الدول على نشر وتعميم قوانين ولوائح حماية الملكية الفكرية، ورفع الوعي القانوني العام للجمهور وتشجيع الأنشطة الاختراعية، وذلك لتوفير بيئة مشجعة للابتكار والإبداع وتنظيم حملات توعية وإعلانات عبر وسائل الإعلام تسلط الضوء على أهمية احترام الملكية الفكرية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.

وبهذه المناسبة تحتفل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) باليوم العالمي للملكية الفكرية سنويًّا في 26 أبريل/نيسان، وذلك لزيادة الوعي بكيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم على الحياة اليومية وللاحتفال بالإبداع، والمساهمة التي يقدّمها المبدعون والمبتكرون في تطوير وتنمية الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.