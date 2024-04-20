بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

سقط فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، في فخ الهزيمة أمام ستاد رين بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب البوجوار، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت، ولعب منذ بداية المباراة حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما باءت محاولات اللاعبين في هز الشباك بالفشل.

في الشوط الثاني، قص أرنود كاليمويندو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل زميله بنجامين بوريجايد الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ثم اختتم الجزائري أمين جويري الثلاثية في الدقيقة 90+1.

سجل مصطفى محمد 8 أهداف وصنع هدفًا آخرًا هذا الموسم مع نانت في 26 مباراة شارك بها حتى الآن.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع رين رصيده إلى 42 نقطة في المرتبة السابعة.