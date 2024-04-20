الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت أمام رين

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ستاد رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نانت، اليوم السبت، نظيره ستاد رين على ملعب لا البوجوار، حيث تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مصطفى محمد على رأس تشكيل الكناري، إذ يقود الهجوم رفقة فلورنت مولت وموسى سيسوكو وبيدرو تشيرفيلا.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف وصنع هدفًا آخرًا هذا الموسم مع نانت في 25 مباراة شارك بها حتى الآن.

ويحتل فريق نانت، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بينما رين عاشرًا وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة رين

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: أميان - كاستيليتو - باولس - كوزا

خط الوسط: موتوسامي - أوجوستو - موسى سيسوكو

وفي الهجوم: مولت - مصطفى محمد - تشيرفيلا.