بمشاركة كوكا.. ألانيا يفوز على قونيا سبور في الدوري التركي

حقق فريق ألانيا سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، فوزًا على نظيره قونيا سبور بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب كونيا بويوك شهير بيليدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

شارك كوكا أساسيًا في تشكيل ألانيا سبور، ولعب حتى الدقيقة 66 بعد استبداله بزميله هوانج أوي جو، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

افتتح فلورنت هاديرجوانج التهديف في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق كوكا بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، ليخطف ألانيا سبور 3 نقاط ثمينة خارج الديار.

وسجل أحمد حسن كوكا مع ألانيا سبور 4 أهداف وصنع 2 آخرين في الدوري التركي، خلال 12 مباراة شارك بها.

وبتلك النتيجة، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.