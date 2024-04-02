ثلاثية بإمضاء كوكا.. ألانيا سبور يفوز على غازي عنتاب بالدوري التركي

اكتسح فريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، نظيره غازي عنتاب بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

تواجد كوكا في التشكيل الأساسي لفريق ألانيا سبور، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 80، حيث غادر ملعب استاد غازي عنتاب بعد استبداله بزميله هوانج أوي جو.

سجل أحمد حسن كوكا خلال هذه المباراة، هدفين وصنع آخر، ليفوز فريقه على مضيفه بنتيجة 3-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق كوكا بهدفين دون رد، إذ افتتح مهاجم المنتخب الوطنبي التهديف في الدقيقة السادسة، وصنع الهدف الثاني لزميله أوجوز أيدين في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني، اختتم كوكا الثلاثية في الدقيقة 72، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 4 مع ألانيا سبور في الدوري التركي هذا الموسم، كما وصل إلى صناعته إلى هدفين حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 42 نقطة، يحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 31 نقطة في المركز السابع عشر.