"حديد نحاس بطاريات" للمخرج وسام شرف في دور العرض السعودية

يعرض فيلم حديد نحاس بطاريات للمخرج وسام شرف في سينما حي بجدة حتى يوم الأحد 28 إبريل، وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثًا عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلًا؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟



حصل الفيلم على العديد من الإشادات النقدية، منها ما كُتبه ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS فور افتتاح الفيلم لمسابقة جيورناتي ديلي أوتوري بمهرجان فينيسيا "فيلم مصنوع بإتقان ويقدم مخرجه شيئًا استثنائيًا إذ يغوص بعمق في حيوات هذه الشخصيات التي تستكشف البيئة المحيطة بها وتدرك حقائق عن الرفض من المجتمع".



وكتب الناقد هوفيك حبيشان بموقع النهار اللبنانية "ألقى شرف نظرة مختلفة على الواقع اللبناني وبحسب تقييمه له؛ نظرة لم يسبق أن حضرت بهذا الشكل في السينما اللبنانية. يناقش المخرج اللبناني وسام شرف مسائل مهمة بلغة سينمائية تتراوح بين الحزن والخفّة".



كما كتب آلان هانتر في موقع سكرين دايلي "يقدم شرف فيلم ساحر من منظور خفيف الظل حول قضايا شائكة، مما يخلق حالة فريدة من نوعها تذكرنا بأعمال المخرج أكي كاوريسمكي. يمنحنا الفيلم لمحات من أعمال إيليا سليمان الخيالية".



الفيلم من إخراج وسام شرف، يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث فاز بجائزة Europa Cinemas لأفضل فيلم أوروبي، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة موازيك، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان إنتروفيه السينمائي حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان لونيه السينمائي في فرنسا.