1.4 % زيادة في سعر الذهب بالسوق المصرية خلال أسبوع

ارتفع سعر الذهب بمصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل محدود حيث سيطرت التحركات العرضية على السعر في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب تذبذب في حركة سعر أونصة الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3265 جنيه للجرام ليتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3260 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3265 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3255 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.4% ليربح 45 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3265 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأسبوع عند 3220 جنيه للجرام.

خلال بداية تداولات الأسبوع ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى عند 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بمقدار 1 جنيه ليصل إلى متوسط 48.70 جنيه لكل دولار مع عودة البنوك إلى العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وشهد سعر صرف الدولار تراجع تدريجي بعدها ليصل متوسط السعر حالياً عند المستوى 48.40 جنيه للجرام.

من جهة أخرى دخل سعر أونصة الذهب العالمي في حالة من التذبذب والتحركات العرضية خلال معظم فترات الأسبوع وهو ما ساعد في استقرار سعر الذهب المحلي الذي عاد إلى الارتباط مع السعر العالمي بشكل كبير.

خلال الأسبوع وجه البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصرافة ليصبح 30 ألف جنيه بعد أن كان بقيمة 20 ألف جنيه، ومن فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت عند 150 ألف جنيه فقط.