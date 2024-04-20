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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الأكاديمية البريطانية للسينما تكشف عن موعد جوائز بافتا 2025

جوائز بافتا 2025
جوائز بافتا 2025
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أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما موعد حفل توزيع جوائز “بافتا” في نسخته الـ78 والذي سيقام يوم الأحد 16 فبراير 2025. ليأتي الحفل قبل أسبوعين فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، والمقرر في 2 مارس.

مرة أخرى، سيتم توزيع جوائز “بافتا” في منتصف مهرجان برلين السينمائي، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير. ولم تؤكد الأكاديمية حتى الآن مكان إقامة جوائز 2025. حيث أقيم حفل هذا العام قبل ثلاثة أسابيع من حفل توزيع جوائز الأوسكار في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وتصدر ترشيحات جوائز "بافتا: هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا. 

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