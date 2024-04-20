ضبط شخصين متلبسين بالحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.