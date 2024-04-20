وزير الخارجية التركى يشكر مصر على جهودها فى إيصال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إننا تناولنا التطورات الإقليمية، خاصة في غزة.

ووجه فيدان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الشكر للدولة المصرية على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: نتفق مع مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، ونعمل مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.