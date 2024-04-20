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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

غدا.. بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع بمدارس القاهرة

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل
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تنطلق غدًا الأحد ، امتحانات المهام الأدائية
والمواد خارج المجموع والعملى 
لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة بمدارس القاهرة.

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة،  أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية .

وأضاف: تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

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