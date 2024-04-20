رامز جلال يسدد للضرائب 9 ملايين جنيه ليصبح الأعلى في قائمة الفنانين (خاص)

علمت «البوابة نيوز» من مصدر مطلع، عن قيام الفنان رامز محمد جلال توفيق، بسداد نحو 8.9 مليون جنيه، لمصلحة الضرائب بمأمورية المهن الحرة، وذلك عن إقرار ضريبة الدخل السنوية لعام 2023، للأشخاص الطبيعيين، وذلك قبل إغلاق المهلة المحددة لسداد الإقرارات الضريبية في 31 مارس من العام الجاري 2024.



وأشار المصدر، أن رامز جلال تصدر الأعلى سداد في إقرار الدخل السنوي عن أعماله الفنية في عام 2023، بين الفنانين.

والجدير بالذكر أن رامز جلال بدأ سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم، الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

كما قدم في الموسم الرمضاني 2024، مقلب رامز جاب من الأخر.

ويُتابع البرنامج على مستوى مصر والدول العربية ويلاقي نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.