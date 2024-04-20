إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

ومنذ قليل، أعلن إعلام فلسطيني، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من إخلاء إصابتين بالرصاص الحي، من مخيم نور شمس، شرق طولكرم، وأن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية لإسعاف الجرحى.

وأمس الجمعة، استشهدت مواطنة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل بجوار المقبرة الشرقية شرق رفح الفلسطينية.

كما استهداف الاحتلال أرض فارغة في حي البراهمة بالطائرات، واستهداف أرض زراعية بحي الشعوت، وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائفها ونيرانها تجاه المناطق الحدودية لمدينة رفح الفلسطينية.