الاتحاد الدولي للصحفيين: الإعلام العالمي لا يزال يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه الأزمة الفلسطينية

قال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، علي يوسف، الإعلام العالمي لا يزال يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه الأزمة الفلسطينية، ومعاناة الصحفيين والمدنيين في قطاع غزة.

وأكد يوسف - في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن هناك تناقضات كبيرة في مواقف المؤسسات الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، محذرا من تعرض الصحفيين في القطاع غزة لانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين جميعًا.

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أمس، جائزتها العالمية لحرية الصحافة لجميع الصحفيين الفلسطينيين للعام الجاري.

وفي سياق متصل، طالب رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية بضرورة إصدار أحكام بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبت إبادة جماعية وخرقت القوانين الدولية في غزة حتى يستقيم الوضع القانوني الدولي ويستقيم الأمن والسلم الدوليين.

