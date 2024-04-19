صلاح السعدني.. رحله بين أضلاع الفن الثلاث سينما ومسرح وتلفزيون

رحل اليوم عن عالمنا الفنان القدير صلاح السعدني، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٨١ عاما، بعد فترة ابتعاد فني لسنوات طويلة بسبب حالته الصحية.

"دراما السعدني" شهادة ضمان الجوده الفنية

بمجرد وجود اسم النجم القدير صلاح السعدني على تتر أى اعمل درامي، يضمن الجمهور العربي شهادة ضمان لجودة العمل الفنى، وذلك لبراعة السعدني فى الأداء وحسن إختيار الموضوعات التى يقدمها لجمهوره، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، التى خلدتها ذاكرة المشاهد داخل الوجدان الفني، وأبرز تلك الأعمال..

ليالي الحلمية "دراما العمدة"

قدم الفنان الكبير صلاح السعدني شخصية العمدة سليمان غانم، من خلال أحداث مسلسل "ليالي الحلمية"، والذى حقق نجاحاً كبيراً من خلال الشخصية، واستطاع ببراعة كبيرة أن يقدم شخصية العمدة بشكل وأدوات تمثيلية وبصبغة كوميدية، مما سهل تحقيق الشخصية إلى إنتشار وشهرة كبيرة، أدت لإطلاق لقب العمدة على النجم الراحل.

وتوالت أعمال الدراما والنجاحات الكبيرة التى قدمها من خلال أعمال "رجل فى زمن العولمة، للثروة حسابات أخري، عمارة يعقوبيان، قطار منتصف الليل، الأخوة الأعداء، القاصرات، الباطنية، عمارة يعقوبيان".

السينما "محطة لم تنصف عمدة الدراما"

رغم الموهبة الكبيرة لدي النجم صلاح السعدني، ورغم التاريخ السينمائى الجيد الذى قدمه خلال رحلته الفنية، إلا أنه لم يكن مصنف بمعادلة الإيرادات كنجم لشباك التذاكر، مقارنه بشعبيته على مستوى الدراما، ولكن تنوعت أدواره فى السينما وقدم مشوار فني حافل من خلال الشاشة الذهبية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الغول، ملف فى الآداب، زوجة بلا رجل، مدرسة الحب، المحترفون، الحلال يكسب، لعدم كفاية الأدلة، تحت الصفر، قضية عم أحمد، شحاتين ونبلاء".

مسرح السعدني "رحلة بدأها بنصيحة الزعيم"

قدم الفنان صلاح السعدني رحلة من خلال المسرح، والتى بدأت بسبب نصيحة من رفيق العمر الزعيم عادل إمام، والذى طالبه بالتوجه إلى المسرح، وتقديم العروض المسرحية وأن يكون له بصمة فنية، خاصةً وأنه يمتلك الحضور والكاريزما التى تؤهله إلى مواجهة الجمهور فى صالة العرض.

استحباب الفنان صلاح السعدني لنصيحة صديقه الفنان عادل إمام، وقدم الفنان صلاح السعدني عدد من العروض المسرحية أبرزها "باللو، ثورة الموتي، الملك هو الملك، زهرة الصبار، الناصر صلاح الدين".