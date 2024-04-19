السجن 5 سنوات .. اعتماد قانون يجرم سرقة القطط والكلاب

أقر النواب في المملكة المتحدة قوانين جديدة صارمة تجرم اختطاف الحيوانات الأليفة، مما يعني أن اللصوص الذين يسرقون الكلاب والقطط قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة. حيث يعتبر هذا التشريع الجديد الكلاب والقطط جزءًا من الأسرة، ويعاملهم على أنهم كائنات تستحق الحماية والاحترام.

تفاصيل التشريع

مشروع قانون اختطاف الحيوانات الأليفة حظي بتأييد من جميع الأحزاب في مجلس النواب. وقد أكدت توري آنا فيرث، التي طرحت المشروع باعتباره مشروع قانون خاص للأعضاء، أن الهدف منه هو تحسين رفاهية الحيوانات الأليفة والحفاظ على سلامتها. وأضافت: “إننا نظهر من خلال أفعالنا أن القطط والكلاب ليست مجرد أشياء، وأن اختطافها يسبب ضائقة حقيقية للعائلات والأفراد. لأن هذه الأفعال تحدث بصوت أعلى بكثير من الكلمات، وسيرسل مشروع القانون هذا إشارة بأننا نأخذ رعاية الحيوان على محمل الجد في المملكة المتحدة”.

من شأن مشروع القانون أن يجرم أخذ قطة أو كلب من السيطرة القانونية لشخص آخر. وسيواجه اللصوص عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. يعتبر هذا التشريع إشارة إلى التزام المملكة المتحدة بحماية الحيوانات والعمل على تحسين ظروفها.