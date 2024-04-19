ضبط عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل قام بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه.

ورصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية صورا عبر "فيس بوك" بقيام شخص بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بكشف غموض الواقعة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية المتهم وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على مبلغ مالي من الصيدلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشخص يقوم بالاستيلاء على مبلغ مالي من داخل صيدلية عن طريق المغافلة.