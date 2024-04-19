إيهاب فهمي يعلن وفاة الفنان صلاح السعدني

أعلن الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وفاة الفنان صلاح السعدني، عن عمر يناهز 81 عاما.

وكتب الفنان إيهاب فهمي على حسابه الشخصي فيسبوك: “وداعا الأستاذ صلاح السعدني، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولد الفنان صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1943 بمحافظة المنوفية، فهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

ودخل الفنان صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.