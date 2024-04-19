إيران.. تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومدن أخرى

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية أعلنت تعليق الرحلات الجوية من طهران ومدن إيرانية أخرى.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران، وتم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

وأعلن مصدر لقناة "الحدث" الإخبارية، أن إيران أعلنت الحظر الجوي في المنطقة الغربية من طهران، وأكدت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.