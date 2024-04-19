ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إيران.. تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومدن أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية أعلنت تعليق الرحلات الجوية من طهران ومدن إيرانية أخرى.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران، وتم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

وأعلن مصدر لقناة "الحدث" الإخبارية، أن إيران أعلنت الحظر الجوي في المنطقة الغربية من طهران، وأكدت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.

إيران تعليق الرحلات الجوية طهران السلطات الإيرانية الدفاع الجوي الإيراني طائرات إسرائيلية هجوم إسرائيلي