ضبط كميات ضخمة من الأسلحة النارية خلال حملات أمنية مكبرة بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – الإسكندرية – دمياط - أسوان)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط

- ضبط 47 قضية أسلحة نارية ضُبط خلالهم (رشاش جرينوف – 14بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (47 متهم "لعدد 36 منهم معلومات جنائية").

- ضبط 8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالهم (1,420 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,800 كيلو شابو) بحوزة (13 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ (400) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط 2 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما (كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمين) .

- ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (6,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو") وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ 744 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.