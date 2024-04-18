ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 15028 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 15028 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15028) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (577) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (27) دراجة نارية مخالفة.
 (9097) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (13) مخالفة موقف عشوائى.
 (287) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (6) مخالفات لشروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الحملات المرورية خلال 24 ساعة ضبط 15028 مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور