رئيس جامعة أسيوط يناقش سبل دعم العملية التعليمية مع أمناء الكليات والمعاهد

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، مع أمناء الكليات، والمعاهد بالجامعة، وذلك بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على الوقوف على العقبات التي تواجه أمناء الكليات،والمعاهد في القيام بالمهام الموكلة إليهم؛ في ضوء توجهات الدولة، والجامعة؛ بضرورة تطبيق أفكار الحوكمة الرشيدة، والتحاور، وتبادل الخبرات؛ حرصاً على سير العمل، والعملية التعليمية على الوجه الأكمل، مشيداً بتميز الجهاز الإداري للجامعة؛ في قطاعي التعليم، والمستشفيات الجامعية.

وقال شوكت صابر؛ أن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة هو الداعم الأكبر للجهاز الإداري بالجامعة؛ حيث يدعم مختلف الأفكار التي تطور العمل بالجامعة، إلى جانب حرصه على رفع العبء عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس أمناء الكليات، والمعاهد، سوف يعقد شهرياً؛ لتقريب وجهات النظر، ودعم التعاون، والعمل بروح الفريق الواحد بين القيادات الإدارية العليا، وباقي القيادات بالكليات، وإدارات القطاع التعليمي، والمستشفيات الجامعية؛ بهدف تيسير، وتسريع عملية اتخاذ القرارات المناسبة؛ لمختلف المواقع، ومتابعة تنفيذها، بشكلٍ مباشر.

حضر الاجتماع أمناء الجامعة المساعدين؛ أسامة السيد، و أيمن شحاتة، والدكتورة بثينة الفاتح، وحشد من أمناء، ومديري العموم بالكليات، والمستشفيات الجامعية، ومختلف إدارات قطاع التعليم بالجامعة، والمدن الجامعية، ورعاية الطلاب، والشئون الهندسية.