إياب الدورى الأوروبى.. ليفربول يبحث عن الانتقام من أتلانتا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "جيويس"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره أتلانتا الإيطالى، فى موقعة رد الاعتبار ضمن منافسات إياب ربع نهائى الدورى الأوروبى.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، وانتهى بفوز كبير لفريق أتلانتا الإيطالى، بثلاثية نظيفة، صدمت كل عشاق الريدز.

ويسعى الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، لتصحيح الأوضاع والأخطاء التى ارتكبها فى جولة الذهاب، بعد ان بدء المباراة مستهينًا بفريق أتلانتا الذى باغته فى الدقيقة الـ 38 من الشوط الأول بهدف عن طريق اللاعب جيانلوكا سكاماكا.

ومن الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الريدز هى فشل تعاملهم مع أسلوب الرقابة اللصيقة الذي اتبعه الفريق ، مع تركهم مساحات شاغرة أمامهم.

كما يأمل كلوب فى أخر موسم له مع ليفربول، لكتابة تاريخ كبير قبل الرحيل، من خلال عمل ريمونتادا يستحضر فيها سيناريو برشلونة فى بطولة دورى الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أتلانتا الإيطالى، بالاحتفاظ بالإنجاز الذى وصل اليه فى جولة الذهاب، وصد الهجوم المتوقع الذى سيدأ به رفقاء صلاح اللقاء.