فيديو| أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. وزيلينسكي يشكو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو».

«أوكرانيا بلا أي صواريخ تؤهلها للدفاع الجوي واللوم الرئيسي في ذلك يقع على الولايات المتحدة الأمريكية».. بهذه الشكوى تحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أحدث تصريحاته الإعلامية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى نفاد مخزون بلاده من صواريخ الدفاع الجوي، لاسيما بعد نجاح القوات الروسية في تدمير محطة للطاقة الحرارية تقع على مقربة من العاصمة كييف.

وألقى زيلينسكي باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أحجمت عن تقديم المساعدة المواتية لأوكرانيا والتي كان من شأنها أن تحول دون وقوع هذه الكوارث.

ولم تتلقَ أوكرانيا مساعدات أمريكية مؤثرة منذ ديسمبر العام الماضي، وفي مارس المنقضي حصلت كييف على حزمة مساعدات صغيرة بقيمة 300 مليون دولار، لكن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين أكدوا أن هذه الحزمة كانت غير كافية.