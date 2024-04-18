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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مرشح لمنصب نقيب عام أطباء الأسنان: عمل "تطبيق" لإعطاء الساعات المعتمدة لتجديد مزاولة المهنة من أهم أولويات برنامجي الانتخابي

الدكتور شفيق الحكيم
الدكتور شفيق الحكيم المرشح علي منصب نقيب عام أطباء الاسنان
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قال الدكتور شفيق الحكيم، المرشح على مقعد نقيب عام أطباء الأسنان، إنه من ضمن برنامجي الانتخابي هو ان النقابة تقوم بإنشاء مراكز تدريب علمية وعملية لإعطاء ساعات تدريب عملية لأطباء الاسنان تكون معتمدة لكي يستفيدوا منها وقت تجديد ترخيص مزاولة المهنة.

واوضح “الحكيم” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"  من المقترح ان القانون لكي يُوجز ترخيص مزاولة المهنة يجب ان يكون هناك ساعات علمية وعملية، ويجب ان تكون النقابة شريك مع الطبيب في انجاز هذه المهمة.

واضاف الدكتور شفيق الحكيم، ايضاً من اعمال البرنامج الانتخابي الخاص بي هو ان النقابة تقوم علي عمل أبليكيشن لإعطاء الساعات المعتمدة لتجديد مزاولة المهنة لكي نتغلب علي المسافات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

النقابة العامة لأطباء الأسنان شفيق الحكيم المرشح علي مقعد نقيب عام أطباء الأسنان بإنشاء مراكز تدريب علمية وعملية ترخيص مزاولة المهنة