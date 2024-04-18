البنك الأهلي الكويتي يرعى المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت في مصر

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لفعاليات مؤتمر "اتحاد طلبة الكويت في مصر" الذي عقد مؤخراً على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية.

تعكس هذه الرعاية مدى حرص البنك على تعزيز العلاقات المصرية الكويتية والتزامه الدائم بتمكين قطاع الشباب وتزويدهم بخبرات تساعدهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وخلال فعاليات المؤتمر، نظم البنك مجموعة من الأنشطة المخصصة للطلبة الحاضرين وقدم مجموعة من الجوائز النقدية القيمة، كما قام ممثلي البنك الأهلي الكويتي - مصر بتعريف الطلبة بمنتجات وخدمات البنك المتنوعة.

جدير بالذكر يحرص البنك دائماً على الاستثمار في الكوادر البشرية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقة للمجتمع، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لزيادة كفاءتهم وتعزيز فرصهم لاكتساب خبرات عملية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية.