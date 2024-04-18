محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء في وفاة راعي كنيسة مار جرجس بالمرماح

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف واجب العزاء في وفاة القمص ايليا يوسف، راعي كنيسة مار جرجس بالمرماح وشيخ كهنة إيبارشية بني سويف ، والذي وافته المنية " أمس الأربعاء" عن عمر 72 سنة.

وجاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم، للكنيسة المطرانية بشارع إسلام بمدينة بني سويف ، حيث كان في الاستقبال : نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب،ولفيف من الآباء والكهنة والقساوسة.

وتقدم المحافظ بالعزاء لقيادات الكنيسة في وفاة الفقيد، الذي كان مثالاً لرجل الدين الأمين على المجتمع والمحب لبلده والمخلص لوطنه