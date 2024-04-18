السجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق تاجرا بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات لسرقة تاجر تحت تهديد الأسلحة وأخذ حقيبته بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيل عصابي بدائرة قسم السلام و سرقوا مبالغ مالية من أحد المواطنين.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من تاجر يفيد سرقته من متهمين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 4 متهمين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام



بمواجهة المتهمين اعترف المتهم الثالث بالتعدي علي المجني عليه وسحلوه وانه بذلك الفعل أجبر المجني عليه علي ترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .