أوكرانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة في حالة خسارتها المعركة مع روسيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في تصريحات نشرتها "بي بي سي"، إنه ستكون هناك "حرب عالمية ثالثة" إذا خسرت أوكرانيا صراعها مع روسيا، حيث حث الكونجرس الأمريكي على تمرير مشروع قانون مساعدات خارجية متوقف منذ فترة طويلة.

وأعرب شميهال عن "تفاؤل حذر" بأن المشرعين الأمريكيين سيمررون الإجراء المتنازع عليه بشدة، والذي يشمل 61 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) لكييف.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على الحزمة يوم السبت المقبل.

كما يشمل الاقتراح تمويل لإسرائيل وكذلك لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي حديثه إلى "بي بي سي" في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال شميهال عن المساعدة الأمنية الأمريكية: "نحن بحاجة إلى هذه الأموال أمس وليس غدا وليس اليوم،" في إشارة إلي حاجة بلاده الشديدة لتلك المساعدات.

وأضاف: "إذا لم نحمي أوكرانيا ستسقط . وهذا سيؤدي إلي تدمير النظام العالمي فيما يتعلق بالأمن وكل العالم سيحتاج إلى إيجاد نظام جديد."

وتابع: "سيكون هناك العديد من الصراعات، والعديد من هذه الأنواع من الحروب، وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحرب العالمية الثالثة."

وفي العام الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا انتصرت روسيا في الصراع، فقد تغزو بولندا بعد ذلك، مما يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.

ولكن مسؤولي الكرملين سخروا من تلك المزاعم. وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التلميحات بأن روسيا قد تهاجم أوروبا الشرقية يوما ما ووصفها بأنها "هراء كامل."

ولم تهاجم روسيا قط دولة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك بولندا.

وأشارت "بي بي سي" إلي أن اتفاقية الدفاع الجماعي للناتو تعني أن الهجوم على عضو واحد يشكل هجوما على الجميع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع حزمة المساعدات لتصبح قانونا بمجرد أن يقرها الكونجرس، لإرسال رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة تقف بجوار حلفائها.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة والغرب لمواصلة محاربة روسيا، التي لديها أعداد كبيرة ووفرة من الأسلحة والذخيرة.