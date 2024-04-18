انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 18 ابريل حتي الثلاثاء 23 ابريل 2024،حيث يشهد اليوم الخميس 18 ابريل انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيمم تتراوح من 5 الى 6 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

واوضحت الارصاد أن اليوم الخميس 18 ابريل، يشهد طقس حار نهارًا على أغلب الانحاء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الجمعة 19 أبريل، شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة على مناطق من الوجه البحرى و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد السبت 20 ابريل ، شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة على مناطق من الوجه البحرى و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الأحد 21 ابريل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

والاثنين 22 ابريل ولثلاثاء 23 ابريل 2024، يشهدان نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 33 إلى 29 درجة للعظمى والصغرى من 19 إلى 16 درجة.