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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: الصحة العالمية تتجاهل خطاباتنا بشأن هجمات أوكرانيا على المرافق الطبية

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن منظمة الصحة العالمية لم ترد بأي شكل من الأشكال على البيانات التي أرسلتها إلى المنظمة بشأن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على العاملين الطبيين والمرافق الطبية في روسيا.

وأوضح زاخاروفا أنه "في فبراير، تم نقل البيانات المتعلقة بإحصائيات الهجمات على المرافق الطبية في مناطق وبريانسك، وزابوروجيا، وخيرسون إلى منظمة الصحة العالمية... ماذا فعلت منظمة الصحة العالمية بهذه البيانات؟ لا شئ. 

وأضافت أن هذه المعلومات لم تنعكس في منشورات منظمة الصحة العالمية، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وفي مارس، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة من طائرة بدون طيار على سيارة إسعاف في كاخوفكا، حيث كانت تنقل طفلًا مريضًا.

كما تعرض لواء إسعاف لإطلاق النار من القوات الأوكرانية في جورلوفكا.

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