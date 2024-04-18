دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء علام وقفشة وطاقم الحكام في واقعة الشيبي

شهدت محكمة جنح مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وتغيب اللاعب حسين الشحات وحضر محاميه وكيلا عنه، وطالب دفاع الشحات خلال الجلسة باستدعاء بعض من شهود الواقعة من لاعبى النادى الأهلى وطاقم التحكيم وآخرين للإدلاء بأقوالهم وسماع شهادتهم حول الواقعة وتصوير ملف القضية للإطلاع عليها وطلب استدعاء شهود العيان على الواقعة وهم اللاعب رامي ربيعة ومجدي قفشة

والسيد عبدالحفيظ واستدعاء طاقم التحكيم بالنادي الأهلي ونادي بيراميدز، لسؤالهم فيما حدث بالمباراة، كما طلب الدفاع استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكورة، واستدعاء عامر حسين لسؤلهم عن كيفية إصدار قرار بوقف حسن الشحات بسبب هذه الواقعة.

كما طلب الدفاع التصريح باستخراج صورة رسمية من تقرير مراقب المباراة.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.