رفع جلسة محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز للقرار

رفعت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي لصدور القرار

وشهدت الجلسة تغيب اللاعب حسين الشحات وحضور محامى وكيلا عن المتهم ، وطالب دفاع الشحات خلال الجلسة استدعاء بعض من شهود الواقعة من لاعبى النادى الاهلى وطاقم التحكيم واخرين للادلاء باقوالهم وسماع شهادتهم حول الواقعة .

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.