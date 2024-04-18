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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يحل ضيفا على أتلانتا فى موقعة رد الاعتبار والإسماعيلى يستضيف زد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية. 

* إياب ربع نهائى الدورى الأوروبى:
09:00 روما - إيطاليا × ميلان - إيطاليا
09:00 أتلانتا - إيطاليا × ليفربول - إنجلترا
09:00 وست هام يونايتد - إنجلترا × باير ليفركوزن - ألمانيا
09:00 مارسيليا - فرنسا × بنفيكا - البرتغال
*ربع نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:
06:45 ليل - فرنسا × أستون فيلا - إنجلترا 
06:45 فيورنتينا - إيطاليا × فيكتوريا بلزن - التشيك
09:00 باوك سالونيكا - اليونان × كلوب بروج - بلجيكا
09:00 فنربخشة - تركيا × أولمبياكوس - اليونان
*الدورى السعودى للمحترفين "روشن":
05:00 التعاون × الخليج
08:00 الشباب × أبها
08:00 الفتح × الرائد 
*الدورى المصرى الممتاز: 
04:00 سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري
07:00 الإسماعيلي × زد اف سي
07:00 مودرن فيوتشر × فاركو

تشاهدون اليوم ليفربول أتلانتا الإسماعيلي