تشاهدون اليوم.. ليفربول يحل ضيفا على أتلانتا فى موقعة رد الاعتبار والإسماعيلى يستضيف زد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية.
* إياب ربع نهائى الدورى الأوروبى:
09:00 روما - إيطاليا × ميلان - إيطاليا
09:00 أتلانتا - إيطاليا × ليفربول - إنجلترا
09:00 وست هام يونايتد - إنجلترا × باير ليفركوزن - ألمانيا
09:00 مارسيليا - فرنسا × بنفيكا - البرتغال
*ربع نهائى دورى المؤتمر الأوروبى:
06:45 ليل - فرنسا × أستون فيلا - إنجلترا
06:45 فيورنتينا - إيطاليا × فيكتوريا بلزن - التشيك
09:00 باوك سالونيكا - اليونان × كلوب بروج - بلجيكا
09:00 فنربخشة - تركيا × أولمبياكوس - اليونان
*الدورى السعودى للمحترفين "روشن":
05:00 التعاون × الخليج
08:00 الشباب × أبها
08:00 الفتح × الرائد
*الدورى المصرى الممتاز:
04:00 سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري
07:00 الإسماعيلي × زد اف سي
07:00 مودرن فيوتشر × فاركو