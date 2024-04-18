مصرع شاب في حادث دراجة نارية بطنطا

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث دراجة نارية بمدخل مدخل محله مرحوم دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس ، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب فى حادث دراجة نارية بطريق مدخل محلة مرحوم دائرة مركز طنطا.



على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتبين مصرع شاب يدعي مصطفي السيد مقيم قرية منيل الهويشات دائرة المركز وذلك اثر إصابته نتيجة حادث دراجة نارية بطريق طنطا الزراعي بالقرب من مدخل محلة مرحوم.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتم إخطارا النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.