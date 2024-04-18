ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شاب في حادث دراجة نارية بطنطا

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث دراجة نارية بمدخل مدخل محله مرحوم دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. 


تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس ، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب فى حادث دراجة نارية بطريق مدخل محلة مرحوم دائرة مركز طنطا. 


على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتبين مصرع شاب يدعي  مصطفي السيد مقيم قرية منيل الهويشات دائرة المركز وذلك اثر إصابته  نتيجة حادث دراجة نارية بطريق طنطا الزراعي بالقرب من مدخل محلة مرحوم. 


تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتم إخطارا النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية النيابة العامة شرطة النجدة حادث دراجة نارية طنطا